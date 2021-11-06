Петербургский фотограф нашел в полях цветы уходящей осени — фото

В полях в ноябре продолжают цвести луговые цветы.

Источник: https://t.me/dnevspb Источник: https://t.me/dnevspb Источник: https://t.me/dnevspb Источник: https://t.me/dnevspb Источник: https://t.me/dnevspb Источник: https://t.me/dnevspb

В телеграм-канале Петербургский дневник появились фотографии, на которых фотограф заснял луговые цветы в последний месяц весны.

Отмечается, что основная масса растений цветет летом, а для осени это настоящая аномалия.

Петербуржцев обрадовали летние цветы поздней осенью.