Петербургский фотограф нашел в полях цветы уходящей осени — фото

В полях в ноябре продолжают цвести луговые цветы.
Источник: https://t.me/dnevspb
Источник: https://t.me/dnevspb
Источник: https://t.me/dnevspb
Источник: https://t.me/dnevspb
Источник: https://t.me/dnevspb
Источник: https://t.me/dnevspb
В телеграм-канале Петербургский дневник появились фотографии, на которых фотограф заснял луговые цветы в последний месяц весны.
Отмечается, что основная масса растений цветет летом, а для осени это настоящая аномалия.
Петербуржцев обрадовали летние цветы поздней осенью.
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04.11.2021 114