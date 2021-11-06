Петербургский фотограф нашел в полях цветы уходящей осени — фото

Автор: Александр Селиванов
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В полях в ноябре продолжают цвести луговые цветы.

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Петербургский фотограф нашел в полях цветы уходящей осени - фото цветы, фотографы, фотографии, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, растения, Необычные новостиИсточник: https://t.me/dnevspb
Петербургский фотограф нашел в полях цветы уходящей осени - фото цветы, фотографы, фотографии, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, растения, Необычные новостиИсточник: https://t.me/dnevspb
Петербургский фотограф нашел в полях цветы уходящей осени - фото цветы, фотографы, фотографии, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, растения, Необычные новостиИсточник: https://t.me/dnevspb
Петербургский фотограф нашел в полях цветы уходящей осени - фото цветы, фотографы, фотографии, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, растения, Необычные новостиИсточник: https://t.me/dnevspb
Петербургский фотограф нашел в полях цветы уходящей осени - фото цветы, фотографы, фотографии, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, растения, Необычные новостиИсточник: https://t.me/dnevspb

В телеграм-канале Петербургский дневник появились фотографии, на которых фотограф заснял луговые цветы в последний месяц весны.

Отмечается, что основная масса растений цветет летом, а для осени это настоящая аномалия.

Петербуржцев обрадовали летние цветы поздней осенью.

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04.11.2021 114
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