Дворцовый мост в День народного единства засиял цветами триколора

Дворцовый мост в День народного единства, 4 ноября, украсили праздничной подсветкой в цветах российского флага.

Бело-сине-красную иллюминацию включили около 17:00, радовать она будет жителей и гостей Петербурга до 8:25 пятницы, 5 ноября. Праздничной подсветкой можно полностью насладиться с набережных, а также с Троицкого и Благовещенского мостов.

Фото: Невские Новости / Анастасия Барашкова

Также в честь Дня народного единства в цвета государственного флага окрасился небоскреб «Лахта Центр». Увидеть триколор на башне можно будет до 9:00 5 ноября.