На одном из участков КАД перекроют движение в ночь с 6 на 7 ноября

Движение перекроют на период демонтажа воздушной линии электропередачи.

По информации Упрдор «Северо-Запад», движение будет перекрыто на 49-м километре трассы А-118 всего на двадцать минут.

Отмечается, что движение будет возобновлено уже в 02:50.