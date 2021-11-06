На одном из участков КАД перекроют движение в ночь с 6 на 7 ноября

Движение перекроют на период демонтажа воздушной линии электропередачи.
По информации Упрдор «Северо-Запад», движение будет перекрыто на 49-м километре трассы А-118 всего на двадцать минут.
Отмечается, что движение будет возобновлено уже в 02:50.
Вам будет интересно
"Не успели построить, а уже разваливается": в соцсетях оценили строительство дороги между Мурино и Буграми
Очевидец поделился кадрами с места строительства новой дороги, соединяющей Мурино и Бугры. Будущая трасса выглядит довольно удручающе. Как отметил неравнодушный местный...
05.11.2021 126