«Не успели построить, а уже разваливается»: в соцсетях оценили строительство дороги между Мурино и Буграми

Очевидец поделился кадрами с места строительства новой дороги, соединяющей Мурино и Бугры. Будущая трасса выглядит довольно удручающе.

Как отметил неравнодушный местный житель, начавшийся оползень рабочие пытаются укрепить привезенными «кучами грязи», а бордюрный камень и вовсе «гуляет». В комментариях к публикации пользователи присоединились к негодованию автора снимков и просят руководство Мурино обратить внимание на качество строительства.

Фото: Девяткино LIVE | Мурино Фото: Девяткино LIVE | Мурино

Помните строительство дороги которая соединяет Мурино и Бугры? Так, не успели построить, а она уже разваливается. Привезли кучи грязи и ей укрепляют, — пишет автор фото и видео.

Отметим, ранее Александр Дрозденко взял на контроль дорогу, соединяющую Мурино и Бугры. По проекту трасса должна стать четырехполосной.