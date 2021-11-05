«Не успели построить, а уже разваливается»: в соцсетях оценили строительство дороги между Мурино и Буграми

Очевидец поделился кадрами с места строительства новой дороги, соединяющей Мурино и Бугры. Будущая трасса выглядит довольно удручающе.
Как отметил неравнодушный местный житель, начавшийся оползень рабочие пытаются укрепить привезенными «кучами грязи», а бордюрный камень и вовсе «гуляет». В комментариях к публикации пользователи присоединились к негодованию автора снимков и просят руководство Мурино обратить внимание на качество строительства.
Фото: Девяткино LIVE | Мурино
Фото: Девяткино LIVE | Мурино
Помните строительство дороги которая соединяет Мурино и Бугры? Так, не успели построить, а она уже разваливается. Привезли кучи грязи и ей укрепляют, — пишет автор фото и видео.
Отметим, ранее Александр Дрозденко взял на контроль дорогу, соединяющую Мурино и Бугры. По проекту трасса должна стать четырехполосной.
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03.11.2021 143