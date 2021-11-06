В России растет детская заболеваемость коронавирусом – Мурашко

К скорому завершению близится экспертиза детской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Министр пояснил, что препарат разработан на платформе вакцины «Спутник V». Его слова приводит ТАСС.

Ранее Мурашко заявил, что в России растет детская заболеваемость коронавирусной инфекцией. Глава российского Минздрава сообщил, что в стране под наблюдением врачей находятся свыше трех тысяч детей.