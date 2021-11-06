Главный санврач Ленобласти рассказала, как регион будет жить после окончания нерабочих дней

Большая часть ограничений останется в силе.

По словам главного государственного санитарного врача по Ленинградской области Ольги Историк, после окончания нерабочих дней в регионе останется под запретом работы объектов досуга, развлечения, включая ночные клубы и дискотеки, проведение массовых мероприятий.

Также, будет действовать изоляция лиц старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими патологиями.

Она отметила, что эффективность введенных каникул будет ясна через 7-14 дней по их окончании.

— Насколько быстро мы сможем окончательно вернуться к привычной жизни — зависит от каждого из нас, — сказала она.

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По заключению Историк отметила, что с одной стороны, необходимо быть привитым. С другой — строго соблюдать меры личной профилактики в общественных местах.