Пенсионер отрубил голову соседке по даче в Орехово

В Приозерском районе Ленобласти алкогольные посиделки закончились кровавой расправой.

Фото: СК Ленобласти.

По предварительной информации, 6 ноября в СНТ «Клен» поселка Орехово выпивали 64-летние мужчина и женщина, живущие в соседних дачных домах. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, во время которого мужчина сначала нанес женщине ножевое ранение, а затем отчленил часть ее тела, сообщает СК Ленобласти.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.