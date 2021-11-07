Пенсионер отрубил голову соседке по даче в Орехово

Автор: Гузель Галимова
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В Приозерском районе Ленобласти алкогольные посиделки закончились кровавой расправой.

Пенсионер отрубил голову соседке по даче в Орехово убийство, Следком Ленобласти, Приозерский район, Орехово, Ленобласть
Пенсионер отрубил голову соседке по даче в Орехово убийство, Следком Ленобласти, Приозерский район, Орехово, Ленобласть
Фото: СК Ленобласти.

По предварительной информации, 6 ноября в СНТ «Клен» поселка Орехово выпивали 64-летние мужчина и женщина, живущие в соседних дачных домах. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, во время которого мужчина сначала нанес женщине ножевое ранение, а затем отчленил часть ее тела, сообщает СК Ленобласти.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

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Пенсионер отрубил голову соседке по даче в Орехово убийство, Следком Ленобласти, Приозерский район, Орехово, Ленобласть
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04.11.2021 244
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