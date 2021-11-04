В Песочном женщина после выкидыша спрятала мертвого младенца в шкафу

Накануне в больницу Петербурга была доставлена в тяжелом состоянии 40-летняя женщина после выкидыша. Пациенткой заинтересовалась полиция.
Женщина рассказала, что в ночь на 2 ноября у нее случился выкидыш. Она в состоянии аффекта завернула новорожденную в два пакета и спрятала в шкафу в своей квартире на Ключевой улице в Песочном.
Полиция осмотрела квартиру и действительно нашла в шкафу труп малышки, которая родилась на сроке примерно в 33 недели. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка.
Вам будет интересно
Инцидент произошел вечером 1 ноября в Колпино на заднем дворе ТЦ Меркурий. 15-летний подросток подошел к Mercedes и предложил водителю помыть...
02.11.2021 203