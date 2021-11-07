В Роспотребнадзоре объяснили, почему у заболевших коронавирусом может быть отрицательный тест

Автор: Гузель Галимова
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Оказалось, что вероятность обнаружить коронавирус резко снижается на четвертый-пятый день болезни, поэтому иногда у пациента есть все симптомы COVID-19, но тест показывает отрицательный результат.

«После четвертого-пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат», – сообщила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам Пшеничной, у вируса SARS-CoV-2 нет специфических симптомов, характерных только для него, поэтому поставить точный диагноз без лабораторного тестирования невозможно.

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