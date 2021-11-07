В Петербурге начнут отстранять от работы за отказ вакцинироваться

Автор: Гузель Галимова
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Главный санитарный врач Петербурга установил список отраслей, 80% работников которых обязательно должны вакцинироваться первым уколом от коронавируса до 15 ноября.

Так, обязательная вакцинация в Петербурге коснется тех, кто работает в сферах образования, здравоохранения, соцобслуживания, торговли, общепита, курьерской доставки, временного проживания, транспорта, бытовых услуг, салонов красоты, фитнес-клубов, бань, спа-салонов, оздоровительных комплексов и бассейнов.

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Вакцину придется сделать и сотрудникам клиентских подразделений банков, почт, МФЦ, ЖКХ и культурных мероприятий. В этот же список внесены гражданские и муниципальные служащие, а также органы государственной власти и их подведомственные организации.

Если до 15 ноября организация не вакцинирует 80% сотрудников, ее оштрафуют или закроют. В соответствии с указом, работодатель имеет право отстранить сотрудника без сохранения заработной платы, сообщает АБН.

Напомним, Петербург, как и Ленобласть, не будет продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.

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