Памятный камень установили у начала Дороги жизни в Ленобласти — фото

Памятный знак «Дорога жизни. Начало» установили в Бокситогорском районе Ленобласти на пересечении дорог, ведущих из Подборовья и Заборья.

Фото: ЛенТВ24

Здесь же была размещена экспозиция, посвященная строительству и эксплуатации сухопутной части Дороги жизни с артефактами времен Великой Отечественной войны, собранными поисковыми отрядами. Инициаторами установки памятного знака выступили добровольцы движения «Волонтеры Победы».

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Напомним, Дорогу жизни открыли 80 лет назад и состояла она тогда их сухопутной и «ледяной» частей, которые использовались для перевозки грузов в Ленинград.