Петербуржцам начислили налог за давно проданные автомобили

Жители Петербурга стали массово получать сообщения о необходимости оплатить транспортный налог за давно проданные машины.

Также транспортный налог получили горожане, чьи машины принадлежат погибшим родственникам, и те, кто освобожден от транспортного налога по льготе. Предположительно, проблема возникла на этапе обмена данными между ГИБДД и налоговой службой.

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Петербуржцам рекомендуют как минимум не паниковать и первым дело обратиться в налоговую службу. В качестве доказательства того, что автомобиля у вас нет, эксперты советуют приложить договоры купли-продажи или фотографии документов о переоформлении машины на другого человека. Если таких бумаг нет, то следует идти в ГИБДД.