Россияне перечислили самые бесполезные покупки в «черную пятницу»

Более 60% россиян хотя бы раз участвовали в распродажах во время «черной пятницы».

Среди самых импульсивных и бесполезных приобретений оказались пузырьковый светильник, вставные зубы, говорящий тостер и различные секс-игрушки, передает ТАСС со ссылкой на данные опроса Райффайзенбака. Самыми ходовыми товарами на распродажах обычно становятся одежда, обувь, бытовая техника, косметика и товары для детей и дома.

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31% опрошенных соотечественников признались, что после покупки не пользуются вещами, купленными на акциях. Также многие выяснили, что цена на эти товары в период распродаж на самом деле не менялась.

В этом году акция «черная пятница» в России начнется в ночь с 25 на 26 ноября 2021г.