В двух вузах Петербурга можно будет бесплатно получить второе высшее образование

Начиная со следующего учебного года, все желающие смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств в 10 российских вузах. Мишустин подписал соответствующее постановление.

В частности, еще одно высшее образование можно будет бесплатно получить в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения и Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

Вам будет интересно Куда поступать: несколько вузов Петербурга вошли в рейтинг престижного британского издания Рейтинг составили в британском журнале Times Higher Education, специализирующимся на вопросах высшего образования. В список лучших бизнес-вузов вошли следующие учебные заведения... 14.10.2021 307

Бесплатно можно будет освоить следующие специальности: режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество и композиция, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

Абитуриентам не придется сдавать ЕГЭ, но их ждут творческие и профессиональные испытания, а также собеседование.