В Ленобласти свободно 22% коек для больных COVID-19

На сегодняшний день, 8 ноября, в Ленобласти развернуто 2 508 коек для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, из них заняты 1 956, в том числе 42 – с аппаратами ИВЛ.

Более 20 тысяч жителей Ленобласти с коронавирусом, подозрением на него, а также ОРВИ наблюдаются амбулаторно.

«Уровень госпитализации за прошедшую неделю составил 1 134 пациента, это чуть меньше позапрошлой недели. Надо сказать, что вся система на нерабочей неделе работала по режиму будних дней, поэтому тех, кто поправлялся, своевременно выписывали. На сегодня свободный коечный фонд в регионе составляет 22%, это наше целевое значение», – сообщил председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

Он также добавил, что регион обеспечен необходимыми лекарствами, кислородом и иными необходимыми медпрепаратами.

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Тем временем в Ленобласти продолжается вакцинация против коронавируса и гриппа. Прививку от COVID-19 уже сделали 723 064 жителей региона, из них полностью привито 41%. Всего в регион поставлено 941 241 комплект вакцин. Против гриппа прививку сделали 743 446 человек.

В Ленобласти за последние сутки выявили 404 новых случая COVID-19.