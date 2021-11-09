Мужчина подорвался в лесу у Гайтолово

Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели мужчины, тело которого нашли в лесу Кировского района Ленобласти.
Тела мужчины 1982 года рождения обнаружили в лесном массиве в шести километрах от автодороги А-120 недалеко от урочища Гайтолово. По предварительным данным, мужчина доставал из земли снаряд, который внезапно сдетонировал. На месте происшествия следователи обнаружили еще несколько снарядов времен войны.
После доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СК Ленобласти.
Вам будет интересно
В Приозерском районе Ленобласти алкогольные посиделки закончились кровавой расправой. Фото: СК Ленобласти. По предварительной информации, 6 ноября в СНТ «Клен» поселка Орехово...
07.11.2021 230