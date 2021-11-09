Северо-западная таможня пополнила федеральный бюджет на 74,6 млрд рублей

Северо-западная таможня опубликовала данные касаемо взимания в федеральный бюджет России таможенных и иных платежей. Сумма, как и всегда, колоссальна.

Об этом во вторник, 9 ноября, сообщается на сайте пресс-службы ведомства. Так, за октябрь 2021 года в бюджет Российской Федерации поступило платежей на сумму 74,6 млрд рублей. Из них 65,8 млрд рублей пришлось на импортируемые товары, а на экспортируемые 7,9 млрд рублей.

Основной объем взимания в федеральный бюджет таможенных платежей в Северо-Западном регионе приходится на Балтийскую (66,76%) и Северо-Западную электронную (33,01%) таможни, — уточняют в ведомстве.