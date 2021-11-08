Власти Абхазии могут разрешить россиянам покупать недвижимость в республике, не имея гражданства

На данный момент недвижимое имущество в республике имеют право приобретать только граждане Абхазии.

Информацией об этом поделился ТАСС вечером, 8 ноября. Так, президент республики Аслан Бжания считает необходимым дать возможность россиянам приобретать недвижимость на территории республики. Это по его мнению привлечет в страну специалистов и будет способствовать ее экономическому развитию.

Президент считает, что необходимо выйти на то, чтобы граждане Российской Федерации имели право приобретать здесь недвижимость. Это не должно быть связано с приобретением политических прав или гражданства. Это экономический аспект, нам нужны здесь люди, которые будут работать специалистами», — говорится в сообщении пресс-службы президента Абхазии.