Новое здание 128-го отделения полиции открыли во Всеволожске

Отделение полиции стало первым зданием административного квартала, который появится во Всеволожске.

Новое здание площадью 1444 квадратных метров оборудовано всем необходимым, подключено к инженерным сетям и в полной мере соответствует требованиям МВД. Рядом с полицией построят налоговую и суд.

«За три года работы в рамках соглашения из регионального бюджета Ленобласти направлено 600 млн рублей на строительство новых зданий полиции, покупку автомобилей и спецтехники. Мы продолжим в рамках соглашения исполнять принятые на себя обязательства по организации софинансирования и поддержки ГУ МВД по строительству современных отделений полиции и подразделений МРЭО», ― рассказал глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Ранее мы рассказывали, что 128 отдел полиции во Всеволожске переехал в новое здание, которое расположилось в микрорайоне Бернгардовка на 4 линии. В Кудрово тем временем полных ходом идет строительство здания полиции. Отметим, что еще экс глава ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов отметил, что за 2018 год удалось построить новое здание отделения полиции в Любани (Тосненский район) и МРЭО в Приозерском районе.