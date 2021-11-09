«Препятствия носят политический характер»: Перминов рассказал о причинах долгой сертификации «Северного потока — 2»

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов дал интервью, в котором высказался о затянувшейся сертификации недавно достроенного «Северного потока -2».

11-минутное интервью с членом группы по сотрудничеству Совета Федерации с Бундесратом ФРГ и, по совместительству, сенатором от Ленобласти Сергеем Перминовым опубликовано на портале ВместеРФ во вторник, 9 ноября.

В репортаже Перминов в удаленном режиме ответил на вопросы журналистки о причинах долгой сертификации «Северного потока -2». По его мнению главное препятствие носит политический характер, поскольку с технической точки зрения проект уже полностью готов — первая нитка газопровода заполнена техническим газом.

Препятствий к поставке нет. Препятствие носит политический характер. Поэтому это «собрание сочинений» под названием «сертификация», состоящая из 12 сводов и правил — это еще один миф, который пытаются воплотить в практике и ограничить экономические свободы европейских инвесторов…, — заявил Перминов.

С полным интервью можно ознакомиться на портале ВместеРФ.