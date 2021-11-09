Неизвестный незаконно приватизировал муниципальную землю во Всеволожском районе стоимостью в 2,5 млн рублей

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено после «прихватизации» участка во Всеволожском районе Ленобласти. Надел оформили с помощью поддельного документа от имени администрации.

Как рассказали в пресс-службе Прокуратуры Ленобласти, после проверки полицией возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве с землей в Токсово.

Пока не установленное лицо предоставило в подразделение Росреестра в Токсово поддельное постановление местной администрации о предоставлении участка на улице Офицерской, 2Д, в частную собственность.

В результате приватизации муниципальному образованию причинен ущерб в размере 2500000 рублей, — говорится в сообщении пресс-службы областного надзора.