В Петербурге вводят обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

Автор: Анастасия Щербакова
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Вакцинация от коронавируса становится обязательной в Петербурге для лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и некоторых других категорий граждан.

Соответствующее постановление было подписано во вторник, 9 ноября главным санитарным врачом города Наталией Башкетовой. Постановление вносит изменения в документ от 12 октября и расширил список людей, которым обязательно наличие прививки.

Так, в этом перечне теперь числятся сотрудники любых организаций в сфере промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры. Также в него вошли все обучающиеся в профучилищах и вузах старше 18 лет, кому придется проходить практику за пределами учебных заведений.

Однако главное изменение касается людей старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями — теперь для них вакцинация обязательна.

Первый компонент вакцины они должны получить до 15 декабря, второй — до 15 января.

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09.11.2021 26
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