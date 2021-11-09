В Петербурге вводят обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

Вакцинация от коронавируса становится обязательной в Петербурге для лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и некоторых других категорий граждан.
Соответствующее постановление было подписано во вторник, 9 ноября главным санитарным врачом города Наталией Башкетовой. Постановление вносит изменения в документ от 12 октября и расширил список людей, которым обязательно наличие прививки.
Так, в этом перечне теперь числятся сотрудники любых организаций в сфере промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры. Также в него вошли все обучающиеся в профучилищах и вузах старше 18 лет, кому придется проходить практику за пределами учебных заведений.
Первый компонент вакцины они должны получить до 15 декабря, второй — до 15 января.