В России впервые за 65 лет обновят правила русского языка

Минпросвещения России разработало проект новых правил орфографии и пунктуации русского языка. Их обновят впервые за 65 лет.

Авторы проекта утверждают, что действующие правила орфографии и пунктуации были созданы еще в 1956 году. За это время появилось много новых слов и конструкций, написание которых пока не регламентировано.

В частности, словарный запас россиян пополнился новыми словами, такими как каршеринг, риелтор, киллер, лоукостер и другие. Также в старых правилах нет информации о том, как писать слова аудио, мини, миди, медиа – слитно или через дефис.

Ранее ivbg.ru рассказывал, что министерство просвещения России считает необходимым создать федеральную электронную систему учета успеваемости школьников.