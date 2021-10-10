Минпросвещения считает необходимым создать федеральную систему учета успеваемости

Министерство просвещения России считает необходимым создать федеральную электронную систему учета успеваемости школьников, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Вот этот определенный зоопарк и вот эта сменяемость… Мы должны это прекратить. И решение только может быть одно — введение федеральной системы», — сказал Кравцов, комментируя высказывание одного из участников Всероссийского экспертного педагогического совета о том, что в его школе сменились три такие системы.

По его мнению, требования, которые предъявляются к таким государственным системам, также могут минимизировать утечку персональных данных.

Ранее мы рассказывали, что Путин поддержал предложение учителя из Агалатово о создании образовательной госплатформы.