Невролог предупредил о содержании токсичного вещества в авокадо

У животных отравление даже невысокой дозой вещества может закончиться гибелью.

Врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин рассказал, что в плодах авокадо содержится токсичное вещество персин, сообщает «Газета.ру».

Специалист рассказал, что персин находится в кожуре и косточке авокадо.

— Самая большая концентрация персина – в косточке, – уточнил Игорь Мацокин. – Но он есть также в коре растения и кожуре плода.

Вам будет интересно Экономисты предупредили о росте цен на овощи и фрукты до 20% к Новому году Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала, какие товары больше всего подорожают в России к... 16.10.2021 457

Мацокин объяснил, что у человека персин не приводит к летальному исходу, но вызывает токсическое поражение.