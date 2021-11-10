Невролог предупредил о содержании токсичного вещества в авокадо

У животных отравление даже невысокой дозой вещества может закончиться гибелью.
Врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин рассказал, что в плодах авокадо содержится токсичное вещество персин, сообщает «Газета.ру».
Специалист рассказал, что персин находится в кожуре и косточке авокадо.
— Самая большая концентрация персина – в косточке, – уточнил Игорь Мацокин. – Но он есть также в коре растения и кожуре плода.
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Мацокин объяснил, что у человека персин не приводит к летальному исходу, но вызывает токсическое поражение.