Экономисты предупредили о росте цен на овощи и фрукты до 20% к Новому году

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала, какие товары больше всего подорожают в России к Новому году. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

По ее словам, рост цен на овощи и фрукты к празднику может составить до 20% по сравнению с сентябрем из-за повышения затрат на выращивание и снижения экспорта из Турции. Подорожание электроники, бытовой техники, автомобилей может составить до 15% в годовом выражении.

— Причины кроются в существенном подорожании металлов, кризисе с поставками полупроводников, росте цен на энергоносители, — объяснила эксперт.

Она добавила, что одежда и обувь подорожают лишь на 3-5%, а вот цены на яйца могут подняться на 10-11%.