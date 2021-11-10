Новый год в Санкт-Петербурге будет без снега

Автор: Александр Селиванов
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К такому выводу пришли синоптики.

По словам профессора гидрометеорологического университета Валерия Малинина, нормальный снежный покров в Санкт-Петербурге появится не раньше января.

Отмечается, что первый снег ляжет на городских улицах только в конце ноября. Он будет непостоянным и будет таять.

Горожанам советуют готовить сапоги на начало зимы.

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25.10.2021 454
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