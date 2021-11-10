Видео: 20-летний курьер устроил стрельбу в центре Петербурга

Минувшим вечером полиция объявила план «Перехват» в Петербурге после сообщений о стрельбе. В задержанной машине находилось трое молодых людей, самому старшему из которых было 21 год.

Информация об этом появилась на сайте МВД по Петербургу и Ленобласти днем, 10 ноября.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 9 ноября, около 21:30 вечера в полицию поступило сообщение о стрельбе из машины «ВАЗ», которая ехала по Невскому проспекту в сторону центра города. Сразу после получения информации правоохранители объявили план «Перехват».

Через 20 минут разыскиваемая машина была остановлена на Невском проспекте. За рулем находился 20-летний курьер ресторана. Кроме него в машине находились двое пассажиров: 17-летний молодой человек и 21-летний продавец магазина. Стрелок признался полицейским, что во время движения выстрелил в воздух из «травмата».

Позже выяснилось, что оружие числится похищенным из Казахстана с апреля 2021 года. Кроме того, задержанный за стрельбу молодой человек оказался фигурантом уголовного дела о нанесении побоев.