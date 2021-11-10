«Изуродуют и сожгут»: во Всеволожске родитель пожаловалась на избиение ребенка в детсаду

Во Всеволожске женщина пожаловалась на детский сад, где ее малыша, якобы персонал жестоко избил, а после начал угрожать, что ребёнка «подожгут» или «спровоцируют ЧП».

Об этом стало известно порталу 78.ru в среду, 9 ноября. Женщина пострадавшего ребенка потребовала привлечь сотрудников детсада, однако в детском саду версию матери отрицают.

Выяснилось, что инцидент произошел в январе этого года. Мальчик упал и ударился носом о скамейку, получив рассечение. Об этом персонал сразу сообщил его матери, которая лишь спросила, нужно ли привезти мазь, чтобы помазать рану, а потом и вовсе попросила поругать сына за плохое поведение.

Спустя месяц в адрес детсада начали поступать гневные жалобы, будто детей там избивают.

Террористы, которые издеваются над малышами! — сообщила в отзывах «Яндекс» подписавшаяся Аделаидой К. женщина.

В детском саду считают, что цель женщины получить компенсацию в 250 тысяч рублей, которую она требуют на протяжении года, и «интерес у дамы исключительно коммерческий».

По информации 78.ru, прокуратура ещё в начале года провела проверку и отказала в возбуждении уголовного дела.