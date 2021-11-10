«Одноклассники» ждет масштабное обновление

Социальная сеть «Одноклассники» презентовала крупное обновление. У пользователей теперь появится новая лента вертикального контента и персональное меню.

Так, пользователей ждет новая версия ленты новостей. Ее особенностью станет умный подбор рекомендованных публикаций с вертикальным контентом: короткими видео, фотографиями и GIF-анимациями.

До конца 2021 года также появится технология отбора контента, которая будет автоматически выделять интересных авторов, группы и медиа в соцсети и давать им дополнительные охваты.

Ждут поклонников соцсети и визуальные изменения: интерфейс нового динамичного меню будет индивидуально адаптироваться уже в следующем году. Нейросеть будет определять активность пользователя в сервисах соцсети и показывать в меню те разделы, с которыми он чаще всего взаимодействует.