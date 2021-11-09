Автор сериала «Игра в кальмара» подтвердил выход второго сезона

В продолжении уже ставшего культовым сериала будет подробнее рассказано об организаторе жестоких игр в маске и главном герое.

Популярное теле-шоу «Игра в кальмара» все-таки получит продолжение. Об этом заявил режиссер и сценарист сериала Хван Дон Хёк.

Режиссер сообщил, что на этот раз сюжет будет сосредоточен на организаторе игр в маске и главном герое Сон Ги-хуне.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» о жестоких детских играх на выживание среди взрослых стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix. Он набрал 111 миллионов просмотров меньше, чем за месяц. Проект вошел в список из 18 наиболее востребованных шоу в США, а также собрал положительные оценки на порталах о кино Metacritic, Rotten Tomatoes и IMDb.