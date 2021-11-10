Эксперт: рэпер Картрайт мог быть жив в момент, когда жена распиливала его на части

Появились кошмарные подробности в деле об убийстве и расчленении Александра Юшко «Картрайта» собственной женой.

Очередная экспертиза показала, что смерть музыканта была медленной и длилась порядка 6-12 часов, передаёт 5-tv.ru в среду 10 ноября. Специалисты заявили, что обвиняемая в убийстве Марина Кохал могла расчленять его, когда «Картрайт» был ещё жив.

При этом эксперты делают вывод, что причиной смерти исполнителя стало кислородное голодание.

Наличие очаговых скоплений эритроцитов по краю срезов указывает на то, что они произошли незадолго — несколько минут, десяток минут — до наступления смерти, но не исключено, что и в короткий срок — несколько минут, десяток минут — после наступления смерти, — говорится в материалах.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербургский городской суд отпустил Марину Кохал, обвиняемую в убийстве рэпера Энди Картрайта, под домашний арест до 30 января 2022 года.