В Петербурге суд конфисковал львицу, которую использовали на фотосессиях

Дзержинский районный суд Петербурга постановил конфисковать у петербурженки молодую львицу, которую использовали на фотосессии.

Дальнейшее место жительства львицы определит Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. А женщине придется заплатить штраф за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, сообщает пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу.

Напомним, львицу изъяли из квартиры петербурженки еще в феврале 2021 года. Ее использовали для фотосессий. Во время инспекции хозяйка не смогла подтвердить факт законного владения животным. Тогда львицу передали на временное содержание реабилитационному центру диких животных «Велес», где она находится до сих пор.