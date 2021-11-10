Петербургские львы хорошо отдохнули на прошедших каникулах — видео

Автор: Александр Селиванов
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Ленинградский зоопарк показал, как львы провели продолжительные выходные.

Любящая пара петербургских львов Адам и Таисия хорошо отдохнули во время общероссийских каникул с 30 по 7 ноября. В это время в зверинец к хищникам не пускали посетителей.

Отмечается, что сотрудники зоопарка придумали развлечения для больших кошек. Так, главным призом игр стали крупные куски мяса.

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16.10.2021 359
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