Вандалы уже успели испортить отремонтированную детскую площадку в Выборге

Меньше двух недель назад у дома №3 по улице Гранитно-Карьерная в Выборге была обновлена детская площадка – там установили новые дополнительные элементы.

Но вандалы уже успели испортить оборудование. Неизвестные срезали канаты, изрисовали качели и «полосу препятствий».

«Если такими темпами и дальше будет продолжаться, площадка и до весны не доживет. Давайте бережно относиться к тому хорошему, что у нас есть!» — сказал депутат совета депутатов МО «Город Выборг» Сергей Москаев

Фото: Сергей Москаев