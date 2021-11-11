Большее число госпитализированных с коронавирусом среди привитых оказалось в Подмосковье

В РБК провели опрос среди представителей органов власти и здравоохранения регионов России.

Максимальная доля госпитализированных с ковидом привитых оказалась в Подмосковье — 18%. Об этом свидетельствуют данные опроса РБК, проведенного среди представителей органов власти и здравоохранения регионов России.

По сведениям издания, в Белгородской области и ХМАО данный показатель составляет 12%, в Вологодской и Новгородской областях — 10%, в Петербурге — 8-10%.

В Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, а также Карачаево-Черкесии, Коми и Мордовии, в соответствии с опросом, ранее вакцинировались не больше 1% госпитализированных. Вместе с тем в Кировской области зафиксировано 3% вакцинированных среди людей, лечащихся от ковида в стационарах.