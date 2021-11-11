Непривитым петербуржцам старше 60 лет ограничат доступ к общепиту и бытовым услугам

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и некоторых других категорий граждан.

О санкциях за отказ от вакцинации рассказали в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора. Так, неработающим жителям Петербурга старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от COVID-19 и не получили QR-код, ограничат доступ к заведениям общественного питания и бытовым услугам, а также ряда иных услуг.

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При этом работающих петербуржцев старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, будут отстранять от работы. Напомним, первый компонент вакцины пенсионеры должны получить до 15 декабря, второй — до 15 января.

Тем временем Песков заявил, что решений об обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось.