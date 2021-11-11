Почти 230 кг «санкционки» не пропустили кингисеппские таможенники через границу

230 кг финского масла и 5 литров вина из Италии пытался провести мужчина в «тайнике» рейсового автобуса через Ивангород.
Об этом рассказали в пресс-службе Северо-западной таможни в четверг, 11 ноября. Как стало известно, 460 упаковок финского масла и шесть бутылок итальянского вина были спрятаны в скрытой полости рейсового автобуса, следовавшего из Эстонии в Россию.
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Водитель заявил сотрудникам таможенного поста, товар он вез в определенное место по договорённости. Рыночная стоимость изъятых товаров превышает 300 тысяч рублей.
В отношении водителя возбуждены два дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников) и по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров в Российскую Федерацию), — указано в сообщении ведомства.
Вам будет интересно
Росприроднадзор обвинил китайцев в вывозе редких растений из России. Слова главы ведомства Светланы Радионовой приводят РИА Новости в среду, 10 ноября....
10.11.2021 96