Почти 230 кг «санкционки» не пропустили кингисеппские таможенники через границу

230 кг финского масла и 5 литров вина из Италии пытался провести мужчина в «тайнике» рейсового автобуса через Ивангород.

Об этом рассказали в пресс-службе Северо-западной таможни в четверг, 11 ноября. Как стало известно, 460 упаковок финского масла и шесть бутылок итальянского вина были спрятаны в скрытой полости рейсового автобуса, следовавшего из Эстонии в Россию.

Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

Водитель заявил сотрудникам таможенного поста, товар он вез в определенное место по договорённости. Рыночная стоимость изъятых товаров превышает 300 тысяч рублей.

В отношении водителя возбуждены два дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников) и по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров в Российскую Федерацию), — указано в сообщении ведомства.