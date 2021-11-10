Глава Росприроднадзора: китайцы вывозят из России редкие растения

Росприроднадзор обвинил китайцев в вывозе редких растений из России.

Слова главы ведомства Светланы Радионовой приводят РИА Новости в среду, 10 ноября. По ее мнению, проблема вывоза краснокнижных растений из России гражданами Китая – один из острых вопросов природоохраны.

Такое заявление Радионова сделала в Совете Федерации, отвечая на вопрос сенатора, как Росприроднадзор относится к идее ввести уголовное преследование за ущерб краснокнижным растениям.

«Сейчас давайте четко скажем – «большой китайский брат» у нас просто пылесосит все, что только можно добыть. Сколько бы Светлана Геннадьевна [Радионова говорит о себе в третьем лице] ни давала бы разрешение на перемещение кабарги, на перемещение шишки сосновой, как бы странно это ни звучало, на перемещение гриба чаги — сколько приходит мне звонков, просьб, вы просто представить себе не можете. Это второе количество звонков на телефоне после ограничения доступа к водным объектам», — сказала она.

При этом Радионова поддержала введение уголовного наказания за добычу редких растений и вывоз их из страны.