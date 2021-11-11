С 12 ноября изменится схема съезда с КАД на проспекте Энгельса

С завтрашнего дня, 12 ноября, изменится схема движения транспорта на внутреннем кольце КАД на участке между развязками с проспектом Энгельса и Новоприозерским шоссе.

Теперь для выезда на проспект Энгельса и Новоприозерское шоссе съезжать нужно будет на 800 метров раньше. Такие изменения связаны с последним этапом строительства местного подъезда вдоль КАД.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» добавили, что движение по внутреннему кольцу КАД в направлении проспекта Культуры будет осуществляться в прежнем режиме – по трем полосам.