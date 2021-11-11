В Краснодарском крае введена обязательная вакцинация людей старше 60 лет

Краснодарский край вводит обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет, говорится в документе регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно постановлению главного санитарного врача Краснодарского края Марии Потемкиной, первую прививку необходимо будет сделать до 13 декабря, а вторую — до 13 января.

Также пройти обязательную вакцинацию нужно будет работникам организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, лицам, проживающим в организациях социального обслуживания и людям, страдающим хроническими заболеваниями.