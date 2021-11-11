Видео: массовая авария из пяти автомобилей произошла под Всеволожском

Автор: Анастасия Щербакова
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Порядка 5 автомобилей собрало ДТП в Ленинградской области вечером, 11 ноября. Одна из машин вылетела в кювет.

Очевидец прислала кадры с места серьезного ДТП у агрохолдинга «Выборжец». Судя по видео, в аварию попало по меньшей мере 5 автомобилей. Одну из легковушек от силы столкновения выбросило в кювет.

На момент съемки видео экстренных служб на месте происшествия пока не было. Информации о пострадавших и причинах ДТП пока нет.

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11.11.2021 110
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