Видео: машина сбила ребенка на самокате и протащила несколько метров по асфальту в Петербурге

На улице Кораблестроителей в Петербурге мальчик попал под колеса автомобиля, пересекая дорогу на самокате. По счастливой случайности, трагедии удалось избежать.

ДТП произошло утром, 11 ноября, сообщает портал Мегаполис. Автомобиль «Сузуки», за рулем которого находился пожилой мужчина, начал движение на разрешающий зеленый. В этот момент дорогу попытался пересечь мальчик на самокате , когда ему горел уже красный свет.

В результате ребенок попал под колеса. Водитель иномарки не сразу среагировал и протащил мальчика под капотом еще несколько метров. Судя по кадрам, школьник испугался и сбежал с места ДТП.

Как позже стало известно Фонтанке, в ГУ МВД сообщили ,что наезд произошел в 07.56 у дома 31/3 по улице Кораблестроителей. Прибывшие на место сотрудники полиции никого не обнаружили. Очевидцы рассказали, что мальчик после аварии встал и убежал.

В полицию заявлений и сообщений из больниц не поступало.