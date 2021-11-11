Дело выборгского таможенника о систематических взятках передано в суд

Экс-сотрудник таможни пропускал через границу огромные партии импортной техники без оформления таможенных документов.

Завершено расследование уголовного дела о крупной взятке в отношении бывшего инспектора таможенного поста «Торфяновка». Его обвиняют в пропуске в РФ автомобилей, груженных техникой, без оформления таможенных документов. Именно за это обвиняемый получал приличную прибавку к зарплате.

По версии следствия, обвиняемый с мая по декабрь 2019 года оказывал покровительство нескольким десяткам человек, которые перевозили из Финляндии в Россию телевизоры и саундбары. Они сообщали инспектору имена перевозчиков и сведения об автомобилях, на которых ввозили товары. За полгода экс-таможенник заработал более 800 тысяч рублей.

В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что ведомство утвердило обвинительное заключение и передало дело в суд.