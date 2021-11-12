Новый автобус получила школа в Вырице

Автопарк школ Гатчинского района пополнился, новый автобус появился в Вырицкой школе №1.

Перед первым рейсом к школьникам заглянули сказочные герои, они повторили с детьми правила поведения в автобусе и на дороге. Позже директор школы пригласила малышей прокатиться на новом автобусе.

Фото: Администрация Гатчинского района

Школьный автобус был приобретен в рамках региональной программы «Современное образование Ленинградской области».

Добавим, что в Ленобласти вовсю работают над обновлением автопарка — в регионе уже нет школьных автобусов старше 7 лет, а «скорых» — старше пяти лет. До конца года по распоряжению правительства России в Ленобласть поступят еще 50 школьных автобусов.