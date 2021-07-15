Поставка новых школьных автобусов и «скорых» в регионы завершится до конца года

Первые поставки новых школьных автобусов и «скорых» в регионы России ожидаются в августе 2021 года. Об этом сообщил глава Минпромторга Дениса Мантуров.

Поставка полностью будет завершена до конца 2021 года. Нa закупку собираются потратить более 15 миллиардов рублей из резервного фонда правительства России: 10 млрд – на школьные автобусы и 5,5 млрд – на автомобиль скорой помощи.

Добавляется, что в Ленобласти вовсю работают над обновлением автопарка — в регионе уже нет школьных автобусов старше 7 лет, а «скорых» — старше пяти лет. Участие в федеральной программе позволит Ленобласти создать резервный штат автомобилей скорой помощи.

Ранее мы сообщали, что Ленобласть приобретет автомобили скорой помощи за 180 млн рублей: 31 машину скорой помощи стоимостью около 5 млн 450 тыс. рублей и два реанимобиля за 5 млн 550 тыс. рублей каждый.