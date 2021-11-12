В Петербурге очевидец и полицейские спасли мужчину от прыжка с моста Александра Невского

Автор: Гузель Галимова
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Инцидент произошел в Петербурге 11 ноября около 16:00 — очевидец заметил, что через ограждение моста Александра Невского перелез прохожий.

Он не стал медлить и сразу позвонил в спецслужбы за помощью. На кадрах видно, незнакомец в яркой куртке удерживает мужчину, чуть погодя на мосту останавливается машина полицейских. Трое правоохранителей силой перекидывают мужчину за ограждение, и он оказывается в безопасности.

33-летнего мужчину передали медработникам.

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