Инцидент произошел в Петербурге 11 ноября около 16:00 — очевидец заметил, что через ограждение моста Александра Невского перелез прохожий.
Он не стал медлить и сразу позвонил в спецслужбы за помощью. На кадрах видно, незнакомец в яркой куртке удерживает мужчину, чуть погодя на мосту останавливается машина полицейских. Трое правоохранителей силой перекидывают мужчину за ограждение, и он оказывается в безопасности.
33-летнего мужчину передали медработникам.
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11.11.2021 136