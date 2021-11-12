Visa снизит комиссии за оплату картой на крупных маркетплейсах

Международная платежная система Visa снизит тарифы за прием карт для крупных маркетплейсов.

Отмечается, что на такой шаг компания пошла после спора с Wildberries из-за скидок при оплате через разные платежные системы. Новая программа, которая вступит в силу с 1 февраля 2022 года, может коснуться Ozon, Wildberries и др. Об этом сообщает РБК.

Согласно РБК, размер комиссии за прием карт Visa к оплате для крупных онлайн-магазинов будет равен 1,2 — 1,5% от стоимости товара. Раньше отдельных тарифов для крупных онлайн-ретейлеров у международной компании не было.

Новые правила распространяются на межбанковские комиссии или интерчейндж, входящий в общий тариф за прием карт. На данный момент размер интерчейнджа в e-commerce составляет от 1,9% до 2,4%, эквайринговая комиссия для крупного бизнеса — 2%, для среднего — 2,4%, уточнил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

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Как сообщили в Visa, новая программа предназначена для стимуляции электронной коммерции в России.