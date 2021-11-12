Во Всеволожском районе воры-домушники украли коллекцию дорогих часов, украшения и валюту

Автор: Гузель Галимова
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Накануне в полицию Всеволожского района от 33-летнего рабочего автосалона поступило сообщение о краже.

Он сообщил, что в его дом на улице Тенистой в садоводстве «Родничковое» побывали воры. Они разбили окно, проникли внутрь и украли часы Tissot, Nina Ricci, Mitsubishi, Ford, TAG Heuer, Massimo dutti, золотое кольцо, золотую цепочку, золотой зажим для галстука и золотые запонки, 400 евро и $100. Сумма ущерба составила 676 200 рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.

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11.11.2021 100
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