Депутаты ЗакСа практически без обсуждений отклонили закон о предоставлении 1 млн рублей каждому новорожденному

Депутатам Законодательного собрания Ленобласти не понравилась инициатива о выплате 1 млн рублей каждому новорожденному с 1 января следующего года.

Об этом в пятницу, 12 ноября сообщил портал Online47. Так, в повестке дня это был 42-й вопрос: «О законодательной инициативе Законодательного собрания Ленинградской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Закон предлагал предоставлять средства материнского (семейного) капитала в размере 1 млн рублей каждому родившемуся ребенку начиная с 1 января 2022 года, имеющему гражданство РФ. Особенностью данной выплаты стало бы то, что гражданин будет вправе самостоятельно ей распоряжаться по достижению 18 лет.

Ранее мы писали, что в Законодательном Собрании Ленобласти принят закон, по которому на жилищную очередь могут встать реабилитированные жертвы политических репрессий. Правда, таких людей в нашей стране, а тем более в 47-м регионе, осталось мало.